VIDEO – Calciomercato Inter, contatto per Simeone dopo Conte: bomba dalla Spagna

CALCIOMERCATO INTER – Non si sono ancora placate le voci sul possibile addio di Antonio Conte, sebbene le rassicurazioni nei suoi confronti da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta e dello stesso tecnico dell’Inter dopo la vittoria ottenuta sul Torino. In Spagna, infatti, il direttore di OkDiario Eduardo Inda ha rimesso in discussione il futuro del tecnico leccese, rilanciando nuovi contatti che il club nerazzurro avrebbe già avuto con il Cholo Simeone. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

