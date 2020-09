CALCIOMERCATO INTER – Sondaggi dall’estero per Milan Skriniar. L’Inter lo valuta sul mercato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una sua cessione potrebbe finanziare un nuovo colpo per la mediana nerazzurra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<