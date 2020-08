CALCIOMERCATO INTER – Un filo sottile unisce Milan Skriniar e Antonio Conte. Il difensore slovacco è finito sul mercato dopo una stagione deludente, complice il passaggio alla difesa a 3 del tecnico salentino. Proseguono i contatti con il Tottenham per lo scambio con Ndombelé ma in caso di addio di Conte, l’ex Sampdoria potrebbe restare a Milano. GUARDA VIDEO IN ALTO

