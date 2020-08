CALCIOMERCATO INTER – Skriniar, Brozovic, Perisic e Nainggolan sul mercato: sono questi i 4 big in uscita dall’Inter. Dalle loro cessioni Marotta potrebbe ricavare un super tesoretto da poter reinvestire per regalare a Conte importanti rinforzi. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<