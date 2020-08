CALCIOMERCATO INTER – Non solo Messi, l’Inter sogna anche Luis Suarez. La dirigenza nerazzurra potrebbe a sorpresa puntare sull’attaccante uruguaiano del Barcellona che potrebbe liberarsi a zero sul mercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<