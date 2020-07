VIDEO – Calciomercato, Inter-Tonali intesa totale! Adesso la mossa con il Brescia

CALCIOMERCATO INTER – Per un progetto che vuole tornare al più presto a comandare sia in Italia che in Europa, l’acquisto di Achraf Hakimi non può che essere uno dei tanti tasselli fondamentali sul quale costruire il futuro. Ma l’Inter sa bene che sul mercato non ha tempo per fermarsi ed è proprio per questo motivo che, dopo aver chiuso in entrata per l’esterno marocchino, dovrà assicurarsi anche l’acquisto di uno dei giovani centrocampisti più promettenti nel panorama internazionale: Sandro Tonali. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

