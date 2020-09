CALCIOMERCATO INTER – Arturo Vidal è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, ritrovando in panchina Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è previsto alcun indennizzo al Barcellona per Vidal. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<