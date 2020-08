CALCIOMERCATO INTER – Sognando Messi. In casa Inter c’è riserbo assoluto ma in Cina diversi grandi sponsor sono pronti a scendere sul mercato al fianco di Suning per il colpo del secolo. Intanto i silenzi della Pulce preoccupano il Barcellona. GUARDA VIDEO IN ALTO.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<