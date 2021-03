LIGA NEWS – E’ a dir poco sorprendente la classifica dei portieri para-rigori della Liga di questa stagione. Non solo per l’estremo difensore che si trova in prima posizione, ma anche perché nella top 5 non rientra nessun portiere delle tre big spagnole. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

