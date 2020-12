INTER NEWS – La vittoria dell’Inter sul Bologna non è stata celebrata per come ci si aspettava dai tifosi nerazzurri sui social. Anzi, nelle ultime ore è entrato in tendenza l’hashtag #Eriksen perché in molti non hanno gradito il cambio effettuato da Conte al 90′, recepito come una sorta di umiliazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, la verità è un’altra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

