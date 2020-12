INTER NEWS – E’ stata motivata come scelta tecnica l’esclusione di Antonio Conte nei confronti di Radja Nainggolan per il match di questo pomeriggio tra Inter e Spezia. Il centrocampista belga, sempre più ai margini del progetto nerazzurro, dovrebbe andar via a gennaio. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

