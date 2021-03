INTER NEWS – Con dieci nerazzurri in giro per il mondo per gli impegni con le rispettive nazionali, Antonio Conte si trova a lavorare ad Appiano Gentile con i calciatori contati in vista di Bologna-Inter in programma sabato 3 aprile alle 20:45. Si candida quindi per una maglia da titolare Roberto Gagliardini. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

