In molti hanno dato per definito il trasferimento, a fine stagione, di David Alaba al Real Madrid: il difensore austriaco del Bayern Monaco ha annunciato che lascerà il club bavarese al termine del contratto, in scadenza fra qualche mese, ma il suo futuro non è del tutto chiaro. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!



