Dopo la meritata giornata di riposo, quest’oggi ad Appiano Gentile Antonio Conte ha ritrovato la sua Inter per tornare a lavorare in campo e preparare l’ultima sfida del girone di andata contro l’Udinese. All’arrivo dei calciatori alla Pinetina, Romelu Lukaku ha postato due storie prendendo in giro sia Ashley Young che Stefan de Vrij, entrambi insolitamente molto eleganti.

