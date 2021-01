Federico Dimarco, esterno ex Inter ora in forza all‘Hellas Verona, si è reso protagonista di un goal meraviglioso contro il Torino. Tuttavia non è la prima volta che si concede perle del genere. Quando vestiva i colori nerazzurri infatti, regalò una giocata molto simile nella vittoria per 4 a 1 in amichevole al Seregno.

