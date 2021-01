Royston Drenthe riparte con entusiasmo dalla terza divisione spagnola. L’esterno olandese ex Real Madrid è stato infatti ingaggiato dal Racing Murcia a costo zero, anche se al primo allenamento con la nuova squadra si è presentato in uno stato fisico non accettabile e dovrà lavorare tantissimo per rimettersi in forma.

