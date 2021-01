Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: nuovo ruolo per Eriksen e rivoluzione

Domani l’Inter inaugurerà il cammino in Coppa Italia in questa stagione. Alle ore 15 allo stadio Franchi ci sarà la Fiorentina e sarà una gara molto importante per rimanere in corsa sul secondo obiettivo rimasto. Noi di Passione Inter abbiamo raccolto le probabili formazioni e abbiamo fatto un’analisi a riguardo. Cliccando nel player video qui in alto potete ascoltare tutte le novità che abbiamo raccolto.

Antonio Conte stravolge la formazione rispetto all’ultima gara con la Roma. In particolare, a far discutere è il nuovo ruolo di Christian Eriksen. Come anticipato dal tecnico, infatti, il danese è stato provato davanti alla difesa. Vidal è recuperato per la sfida, mentre rimane out Darmian.

Ricordiamo che Fiorentina-Inter si gioca mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 15 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

