Fiorentina-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: possibile novità in attacco

Superare la delusione generata dalla sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus e riprendere la marcia in campionato: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che domani sera sarà di scena allo stadio Artemio Franchi per la partita contro la Fiorentina, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Senza dubbio, però, la gara di ritorno contro i bianconeri sarà tenuta in considerazione da Antonio Conte per quanto riguarda le scelte di formazione. Dal primo minuto, ad esempio, dovrebbe partire quell’Alexis Sanchez squalificato in Coppa Italia, per dare un po’ di fiato al titolare Lautaro Martinez. Un’altra novità potrebbe esserci sulla fascia sinistra, dove in questo momento Ivan Perisic è in vantaggio su Ashley Young per una maglia da titolare.

