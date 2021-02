INTER NEWS – Nella giornata di ieri, Arturo Vidal si è sottoposto agli esami al ginocchio sinistro che non hanno evidenziato problemi. Il giocatore, uscito a fine primo tempo a Firenze, non si fermerà per alcuni giorni. In dubbio la sua presenza in campionato con la Lazio. Per il derby del 21 febbraio col Milan ci sarà. GUARDA IL VIDEO IN ALTO !

