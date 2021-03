La vittoria con l’Atalanta proietta l’Inter sempre in fuga in vetta alla classifica di Serie A. Il gol di Skriniar decisivo in una partita sofferta e complicata. Prestazione solida, ma criticata perché “l’Inter fa catenaccio, gioca male”. Parliamone. GUARDA VIDEO IN ALTO.

