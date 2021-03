Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: l’ultimo dubbio di Conte

L’Inter si prepara a sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Parma per 2-1. Il Milan ha vinto contro il Verona e si è riportato a -3, per questo i nerazzurri di Antonio Conte dovranno tenere il passo e riportarsi a +6 dalla seconda.

Antonio Conte dovrebbe riportare in campo la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku dopo aver messo in campo Sanchez con il belga nella gara contro il Parma.

Ricordiamo che Inter-Atalanta si gioca venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 20.45 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 19.30 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

IL MILAN VINCE A VERONA E ACCORCIA IN CLASSIFICA