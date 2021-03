INTER NEWS – E’ stata registrata nelle ultime ore la presenza di rappresentanti di Bc Partners a Milano per cercare di chiudere positivamente la trattativa con Suning per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Inter. Ma attenzione ad un possibile inserimento a sorpresa di un fondo del Qatar. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

