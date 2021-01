INTER NEWS – In una delle sue migliori prestazioni dall’arrivo all’Inter, ieri sera contro il Benevento Christian Eriksen ha dimostrato di potersi adattare perfettamente nel nuovo ruolo di regista davanti alla difesa. Il danese potrà essere un’arma in più per i nerazzurri da qui a fine stagione. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<