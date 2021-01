Le probabili formazioni di Inter-Benevento: 3 i ballottaggi

Dopo la vittoria nel derby contro il Milan in Coppa Italia per 2-1, l’Inter di Antonio Conte si prepara a sfidare il Benevento di Filippo Inzaghi nella gara valida per la prima giornata di ritorno di Serie A, in programma sabato 30 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. Antonio Conte dovrebbe lasciare spazio ad un leggero turnover in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Spazio ad Eriksen, autore del gol vittoria contro i rossoneri, al posto di Marcelo Brozovic. Anche Arturo Vidal dovrebbe restare a riposo e cedere il suo posto a Roberto Gagliardini. Per Antonio Conte possibili cambi in difesa in vista del big match contro i bianconeri di Andrea Pirlo valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

