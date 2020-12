INTER NEWS – Giorno di gara per l’Inter di Antonio Conte, che questa sera scenderà in campo al Meazza per la partita contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro pronto a cambiare gli esterni, mentre in attacco sarà impiegato Alexis Sanchez.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<