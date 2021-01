INTER NEWS – Nonostante le critiche ricevute, ad Antonio Conte non possono che essere attribuiti tanti meriti per il grande lavoro svolto in questo suo primo anno e mezzo sulla panchina dell’Inter. L’allenatore adesso punta allo scudetto con la formazione nerazzurra e dentro lo spogliatoio vige un patto con la squadra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<