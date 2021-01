INTER NEWS – Pensare di sostituire un allenatore da 12 milioni di euro l’anno risulta molto complicato per una società calcistica, di questi tempi. L’Inter non fa eccezione, anche se il risultato sportivo sarà determinante: cosa accadrà con Antonio Conte a giugno? Ecco lo scenario ad oggi. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<