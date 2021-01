CALCIOMERCATO INTER – Ultimo giorni di calciomercato per l’Inter, anche se non sono previsti movimenti di alcun genere sia in entrata che in uscita. Nonostante ciò, secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, l’agente di Edin Dzeko Alessandro Lucci vorrebbe tentare un ultimo tentativo per lo scambio con Sanchez tra Inter e Roma. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

