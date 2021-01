CALCIOMERCATO INTER – Verrà testato in un nuovo ruolo Christian Eriksen, questo pomeriggio nel match di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Il danese potrebbe sfruttare questa nuova chance per rilanciarsi in maglia nerazzurra e allontanare le voci di mercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<