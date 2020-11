INTER NEWS – Ancora una volta, come era già avvenuto lo scorso mese, Christian Eriksen ha sfruttato la pausa delle nazionali per lanciare un attacco ad Antonio Conte per lo scarso minutaggio che gli ha riservato in questo inizio di stagione. Ecco qual è stata la reazione dell’Inter. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<