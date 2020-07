INTER NEWS – Si prevedono rivoluzioni per quanto riguarda le formazioni di Inter e Fiorentina, gara valevole per la 35esima giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Antonio Conte va verso l’esclusione di Eriksen e Lautaro Martinez. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<