CALCIOMERCATO INTER – Sarà durissima convincere l’Atalanta a cedere il Papu Gomez, considerata la volontà del club bergamasco a non voler trattare con dirette rivali in Italia. Antonio Conte, però, spera di poterlo portare all’Inter in questa finestra di mercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<