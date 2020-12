CALCIOMERCATO INTER – C’è anche l’Inter in corsa per il Papu Gomez. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, il fantasista argentino dell’Atalanta è uno dei nomi seguiti per la finestra invernale di mercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<