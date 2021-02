CALCIOMERCATO INTER – In controtendenza con i nomi accostati alla porta dell’Inter negli ultimi mesi, questa mattina dalla Germania hanno fatto sapere che il club nerazzurro avrebbe sondato Peter Gulacsi del Lipsia come possibile erede di Samir Handanovic. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

