INTER NEWS – Dopo essersi lasciato per fortuna alle spalle il coronavirus, Samir Handanovic dovrà affrontare controlli medici approfonditi prima di ottenere il via libera al ritorno agli allenamenti. Il capitano dell’Inter è in corsa per una maglia da titolare contro il Bologna. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

