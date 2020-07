VIDEO – Inter, infortunio Sensi: c’è la data per il rientro

INTER NEWS – Dopo circa 40 giorni dall’infortunio, il quinto di tutta la stagione, Stefano Sensi è pronto per rientrare in gruppo. Il centrocampista che verrà riscattato dal Sassuolo nei prossimi giorni, potrebbe correre anche per una convocazione in vista della gara secca di Europa League contro il Getafe. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

