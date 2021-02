Serata amara per l’Inter, sconfitta per 1-2 contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Protagonista in negativo Samir Handanovic, autore di un errore nell’occasione che ha portato alla seconda rete della formazione bianconera. I social si sono scatenati.

