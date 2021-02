L’Inter batte la Lazio per 3-1 a San Siro grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. Per i biancocelesti a segno Escalante. Il successo dei nerazzurri è doppio, perché salvano anche tutti i diffidati (Bastoni, Brozovic e Barella) in vista del derby. Le immagini più belle della partita. GUARDA IL VIDEO IN ALTO.

