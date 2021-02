INTER NEWS – E’ evidente che Romelu Lukaku abbia attraversato negli ultimi incontri il momento di forma probabilmente più complicato di tutta la sua stagione. L’Inter per questo motivo ha stilato un nuovo piano di recuperi e allenamenti personalizzati per le caratteristiche fisiche del gigante belga. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

