INTER NEWS – E’ ovviamente lo scudetto il principale obiettivo di Romelu Lukaku e di tutta l’Inter, dopo un’astinenza che dalle parti di Appiano Gentile dura ormai da 11 anni. Ma in virtù della lotta avvincente che lo sta vedendo protagonista per la vittoria della classifica marcatori, il centravanti belga sta facendo pure un pensierino allo storico ‘double’. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

COME STANNO ANDANDO GLI EX OBIETTIVI DI MERCATO DELL’INTER >>>