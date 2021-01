Inter-Milan, ultimissime sulle formazioni e dove vederla: turnover oppure no?

Qualche cambio, ecco, sarà fisiologico: se non altro perché, il quarto di finale di Coppa Italia di domani, sarà comunque un turno infrasettimanale, un impegno che impone le giuste rotazioni e i dovuti ricambi a una rosa – quella dell’Inter – che si vanta di avere una panchina lunga. E così Alexis Sanchez potrebbe trovare un posto nel tandem offensivo insieme a uno tra Lukaku e Lautaro, e qualche altra sorpresa la si potrebbe avere anche in altre zone di campo.

Per il resto, il derby rimarrà sempre il derby. Inter-Milan di domani sera val bene un quarto di finale, ma vale – soprattutto – una bella fetta di stagione: determinerà quelli che saranno gli umori con cui le due squadre si ripresenteranno, il prossimo weekend, in campionato; stabilirà chi – nel derby di campionato in programma tra meno di un mese – dovrà vendicarsi di chi; traccerà un compendio generale sullo stato di forma delle squadre di Conte e Pioli, che hanno entrambe lasciato punti per strada nelle gare di sabato scorso.

Noi di Passione Inter seguiremo, come al solito, la partita in diretta: potrete seguire la diretta testuale qui sul sito, oppure potrete assistere alla diretta su tutte le nostre piattaforme social con la radiocronaca della gara e commentarla insieme a noi. E poi tanti approfondimenti, news, tutte le voci del pre-partita e del post-partita.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<