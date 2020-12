Nella giornata di ieri il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si è espresso in termini polemici contro l’arbitro Massa, che ha espulso il calciatore azzurro Lorenzo Insigne per qualche parola di troppo. Ecco la nostra opinione e perché l’allenatore dei campani non ha ragione.

