INTER NEWS – Come già capitato ad ottobre 2020, l’Inter si ritrova alla vigilia della sosta delle nazionali con ben due casi positivi all’interno del proprio spogliatoio. Per quanto riguarda la partenza dei calciatori attualmente in isolamento fiduciario verso le proprie selezioni, sarà l’Ats di Milano a prendere una decisione definitiva.GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

IL MARSIGLIA PIOMBA SU VIDAL! >>>