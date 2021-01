CALCIOMERCATO INTER – Contrariamente a quanto si pensava fino a pochi giorni fa, Andrea Pinamonti non si muoverà dall’Inter in questa finestra di mercato. Il giovane centravanti è rientrato la scorsa domenica a disposizione di Conte dopo un lungo infortunio. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<