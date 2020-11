INTER NEWS – Non sono mancati gli episodi arbitrali nella gara di ieri sera tra Inter e Real Madrid, sia da una parte che dall’altra. In una gestione tutto sommata corretta da parte dell’arbitro Taylor, nella moviola del giorno dopo manca però un rigore ai danni di Gagliardini. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<