INTER NEWS – Nella partita contro il Cagliari Alexis Sanchez ha subito un altro infortunio. L’attaccante cileno è ai box per un problema all’adduttore ed ha saltato il match interno contro il Napoli e salterà anche lo Spezia. Lo staff nerazzurro proverà a fare un tentativo per averlo prima del 2021. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<