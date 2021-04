VIDEO – Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: 3 ballottaggi per Conte

Dopo la vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna, l’Inter di Antonio Conte va a caccia della decima vittoria consecutiva. nel recupero della 28a giornata in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo di De Zerbi.

Nonostante le tante assenze, la squadra neroverde resta un avversario ostico da affrontare. Il tecnico dell’Inter è costretto a fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni. Possibile chance in difesa per Darmian, mentre Gagliardini dovrebbe partire titolare a centrocampo. In avanti Sanchez scalpita e insidia Lautaro per una maglia dal primo minuto.

Ricordiamo che Inter-Sassuolo si gioca mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45

