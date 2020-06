VIDEO – Inter-Sassuolo, ultimissime sulle probabili formazioni: c’è Ranocchia

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO – Abituarsi a grandi cambiamenti di formazione sarà necessario sin da subito visto i tantissimi impegni ravvicinati. Pertanto, il famoso proverbio ‘squadra che vince non si cambia’ – almeno per i prossimi due mesi – rimarrà sordo nelle scelte degli allenatori, i quali giocoforza dovranno costantemente attingere alla risorsa del turnover. Già da questa sera contro il Sassuolo, ad esempio, Antonio Conte potrebbe mettere in campo nella sua Inter diverse novità rispetto agli undici schierati dal primo minuto la scorsa domenica contro la Sampdoria. GUARDA IL VIDEO IN ALTO.

