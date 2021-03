INTER NEWS – L’Inter non ha ancora trovato un erede dello sponsor Pirelli da esibire sulle proprie maglie per il prossimo anno, ma finalmente qualcosa è tornato a muoversi. Il club nerazzurro starebbe difatti dialogando con un marchio americano ed uno anglosassone. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

INTER, FINALMENTE NOVITA’ SUL MAIN SPONSOR >>>