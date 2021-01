INTER NEWS – Come da accordi raggiunti nei mesi precedenti, l’Inter quest’oggi verserà alla squadra i 12 milioni di euro che consentiranno il pagamento degli stipendi di luglio e agosto 2020. Una buona notizia per tutto l’ambiente dopo gli ingaggi già pagati in riferimento ai mesi di settembre e ottobre. Ecco le ultimissime news sulle prossime tappe. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

